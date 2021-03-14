АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
ЗАКАЖИТЕ РАБОТЫ СО СКИДКОЙ!
- 00Дней
- 00Часов
- 00Минут
- 00Секунд
До конца Акции осталось
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
О КОМПАНИИ
Компания ООО «АС-СТРОЙ» уже много лет специализируется на производстве дорожно-строительных работ и благоустройстве территорий. Техническое и инженерное оснащение позволяет нам выполнять такие работы, как проектирование автомагистралей и территорий различного назначения, нанесение дорожного покрытия различных видов, асфальтирование и ремонт улиц, благоустройство прилегающих территорий, производить другие виды дорожных работ.
Качество выполняемых нами работ обусловлено постоянным поиском инновационных решений, повышением уровня знаний и применением передовых строительных технологий. Мы всегда соблюдаем сроки выполнения работ, не даем завышенных обещаний, наши сроки – это гарантия своевременности, основанная на точном расчете, применении современной техники и технологий, использовании качественных материалов.
Компания ООО «АС-СТРОЙ» выполняет дорожное строительство в любом направлении, будь то проектирование или строительство, ремонт автомагистралей или пешеходных улиц, укладка бортового камня (бордюра), тротуарной плитки, благоустройство территорий. Техническое оснащение парка специализированных машин, в котором присутствует только современная техника, позволяет выполнять дорожное строительство любой сложности.
На сегодняшний момент компания ООО «АС-СТРОЙ» может предложить проектирование и строительство скоростных трасс, магистралей федерального и регионального значения. Примечателен тот факт, что все объекты, участие в строительстве которых принимала участие наша компания, отличаются отличными эксплуатационными параметрами, надежностью, удовлетворяют эстетическим требованиям современного строительства.
Использование новейших научных достижений, современной техники, качественных строительных материалов определяют высокое качество дорожно-строительных работ, производимых нашей компанией. Прогрессивные технологии, применение компьютерной техники позволяют оптимизировать сроки выполнения работ на всех этапах – от проектирования до благоустройства территорий. На наших стройплощадках работает техника известных мировых производителей.