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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокое качество

Доступные цены

Большой опыт

Гарантия

0
Асфальтировано дорог, км
0
Отремонтировано дорог, км
0
Уложено тротуарной плитки, м2

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

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О КОМПАНИИ

Компания ООО «АС-СТРОЙ» уже много лет специализируется на производстве дорожно-строительных работ и благоустройстве территорий. Техническое и инженерное оснащение позволяет нам выполнять такие работы, как проектирование автомагистралей и территорий различного назначения, нанесение дорожного покрытия различных видов, асфальтирование и ремонт улиц, благоустройство прилегающих территорий, производить другие виды дорожных работ.

Качество выполняемых нами работ обусловлено постоянным поиском инновационных решений, повышением уровня знаний и применением передовых строительных технологий. Мы всегда соблюдаем сроки выполнения работ, не даем завышенных обещаний, наши сроки – это гарантия своевременности, основанная на точном расчете, применении современной техники и технологий, использовании качественных материалов.

Компания ООО «АС-СТРОЙ» выполняет дорожное строительство в любом направлении, будь то проектирование или строительство, ремонт автомагистралей или пешеходных улиц, укладка бортового камня (бордюра), тротуарной плитки, благоустройство территорий. Техническое оснащение парка специализированных машин, в котором присутствует только современная техника, позволяет выполнять дорожное строительство любой сложности.

На сегодняшний момент компания ООО «АС-СТРОЙ» может предложить проектирование и строительство скоростных трасс, магистралей федерального и регионального значения. Примечателен тот факт, что все  объекты, участие в строительстве которых принимала участие наша компания, отличаются отличными эксплуатационными параметрами, надежностью, удовлетворяют эстетическим требованиям современного строительства.

Использование новейших научных достижений, современной техники, качественных строительных материалов определяют высокое качество дорожно-строительных работ, производимых нашей компанией. Прогрессивные технологии, применение компьютерной техники позволяют оптимизировать сроки выполнения работ на всех этапах – от проектирования до благоустройства территорий. На наших стройплощадках работает техника известных мировых производителей.

НАШИ РАБОТЫ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

с 9 до 21 без выходных

8 (495) 233-35-99

8 (915) 303-33-99

info-asstroy@yandex.ru

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Московская область, г. Реутов, улица Победы, 22

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