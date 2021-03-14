Компания ООО «АС-СТРОЙ» уже много лет специализируется на производстве дорожно-строительных работ и благоустройстве территорий. Техническое и инженерное оснащение позволяет нам выполнять такие работы, как проектирование автомагистралей и территорий различного назначения, нанесение дорожного покрытия различных видов, асфальтирование и ремонт улиц, благоустройство прилегающих территорий, производить другие виды дорожных работ.

Качество выполняемых нами работ обусловлено постоянным поиском инновационных решений, повышением уровня знаний и применением передовых строительных технологий. Мы всегда соблюдаем сроки выполнения работ, не даем завышенных обещаний, наши сроки – это гарантия своевременности, основанная на точном расчете, применении современной техники и технологий, использовании качественных материалов.